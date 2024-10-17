ДК завода «Ростсельмаш» в Ростове признали объектом культурного наследия

Дворец культуры завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону признали объектом культурного наследия регионального значения. Эту информацию внесли в единый государственный реестр, говорится в постановлении комитета по охране ОКН.
Речь идет о здании, расположенном по адресу Сельмаш, 3. Решение о присвоении статуса ОКН было утверждено после проверки, которую в сентябре 2024 года провела аттестованный эксперт государственной историко-культурной экспертизы.
В границах ДК теперь нельзя строить, проводить земляные работы или каким-либо образом менять территорию. Исключение — работы по сохранению здания.
Дворец культуры завода «Ростсельмаш» был построен в 1961 году. Возведение этого объекта велось в течение 10 лет. Раньше на крыше ДК находился маяк, который зажигался, когда во дворце проводили лекцию, показывали фильм, спектакль или концерт.