ДК завода «Ростсельмаш» в Ростове признали объектом культурного наследия

Дворец культуры завода «Ростсельмаш» был построен в 1961 году. Возведение этого объекта велось в течение 10 лет. Раньше на крыше ДК находился маяк, который зажигался, когда во дворце проводили лекцию, показывали фильм, спектакль или концерт.