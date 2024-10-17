Жители Молдовы теряют любимые морские курорты: В Турции сократят число отелей по системе «все включено»

В конце сентября также сообщалось, что власти Турции намерены разработать «дорожную карту» для предотвращения расточительства на «шведских столах» в отелях с системой «все включено». Министерство сельского и лесного хозяйства Турции начало новое исследование по предотвращению пищевого расточительства в отелях. По данным Milliyet, ежегодно в Турции выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания.