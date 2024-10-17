NILETTO первым из российских артистов презентовал сингл в Roblox

Певец NILETTO представил новую композицию «Подход» на игровой онлайн-платформе Roblox. Артист стал первым из российских музыкантов, кто презентовал трек в метавселенной.
Виртуальный концерт NILETTO начинается на виртуальной площадке «Простоквашино» после прохождения полосы препятствий. Мир мультфильма появился в Roblox в декабре 2023 года.
Ранее позитивная песня о важности занятий спортом прозвучала в эпизоде «Подход» мультипликационного сериала «Простоквашино» (2018-…). По сюжету Шарик зовет своего любимого музыканта, чтобы тот помог дяде Федору пересдать нормативы по физкультуре.
Ранее стало известно, что Roblox поработала с рок-группой The Rolling Stones.