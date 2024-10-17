NILETTO первым из российских артистов презентовал сингл в Roblox

Ранее позитивная песня о важности занятий спортом прозвучала в эпизоде «Подход» мультипликационного сериала «Простоквашино» (2018-…). По сюжету Шарик зовет своего любимого музыканта, чтобы тот помог дяде Федору пересдать нормативы по физкультуре.