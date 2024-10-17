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В Башкирии 20 человек заразились клещевым энцефалитом

Инфицированность опасным вирусом составила 0,5%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии у 20 человек обнаружен вирус клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Годом ранее число пострадавших от укусов членистоногих было меньше — 16.

В то же время заболеваемость боррелиозом снизилась. Если в этом году было зарегистрировано 24 случая инфекционного клещевого боррелиоза, то в в 2023 — 33.

Всего в этом сезоне клещи успели укусить 8 587 жителей Башкирии, из них 3 184 дети. Для сравнения в прошлом году показатели были куда выше: жертвами кровососов стали 10 272 человек, детей — 3 773).

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