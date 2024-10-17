В Санкт-Петербурге закончился ремонт крупного шоссе

В ходе ремонтных работ обновили участок автомобильной дороги от проспекта Ленина до Приморского шоссе протяженностью в 18 километров. Асфальт укладывался двумя слоями, всего им покрыли 200 тысяч квадратных метров.
Рабочие привели в порядок обочины, починили тротуары вдоль дороги и нанесли дорожную разметку термопластиком. При ремонте дорожного покрытия использовались самые современные технологии, отметил губернатор Беглов.
Щебень и битум для смеси дорожного покрытия подбирался с учетом климата Санкт-Петербурга, пропускной способности и загруженности автомобильной дороги. Новое покрытие стало более крепким и устойчивым к образованию колеи.
Одновременно власти старались предотвратить возможные автомобильные пробки. В связи с этим ремонт участков дороги осуществлялся преимущественно в ночное время суток, когда трафик движения значительно меньше, чем днем.
По словам руководителя петербургской администрации, Зеленогорское шоссе связывает населенные пункты региона с объектами социального значения, а также с рядом исторических памятников и учреждений культуры. По этой дороге регулярно проходит большое количество транспорта.