Генпрокурор направил в Верховный Суд дело палача Хатыни Смовского

Стало известно, что генеральным прокурором направлено в Верховный Суд еще уголовное дело в отношении одного из палачей Хатыни. Об этом 17 октября сообщил телеграм-канал Генпрокуратуры.
Так, в Верховный Суд направлено уголовное дело по обвинению одного из карателей Хатыни К. А. Смовского в совершении геноцида (ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси).
— В истории суверенной Беларуси это уже второе уголовное дело в отношении нацистского палача, направленное в суд, — прокомментировали в Генпрокуратуре.
Напомним, в марте Верховный Суд Беларуси признал палача Хатыни Катрюка виновным в геноциде.
Еще генпрокурор Швед сказал, что Запад пытается завербовать белорусскую молодежь.
Тем временем белорусский архиепископ поддержал контроль государства за вопросами чайлдфри. Еще белорусский архиепископ Феодосий высказался о квадроберах.