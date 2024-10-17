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Генпрокурор направил в Верховный Суд дело палача Хатыни Смовского

Генпрокуратура сообщила о втором деле в рамках расследования геноцида белорусского народа.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что генеральным прокурором направлено в Верховный Суд еще уголовное дело в отношении одного из палачей Хатыни. Об этом 17 октября сообщил телеграм-канал Генпрокуратуры.

Так, в Верховный Суд направлено уголовное дело по обвинению одного из карателей Хатыни К. А. Смовского в совершении геноцида (ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси).

— В истории суверенной Беларуси это уже второе уголовное дело в отношении нацистского палача, направленное в суд, — прокомментировали в Генпрокуратуре.

Напомним, в марте Верховный Суд Беларуси признал палача Хатыни Катрюка виновным в геноциде.

Еще генпрокурор Швед сказал, что Запад пытается завербовать белорусскую молодежь.

Тем временем белорусский архиепископ поддержал контроль государства за вопросами чайлдфри. Еще белорусский архиепископ Феодосий высказался о квадроберах.