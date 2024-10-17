Дочь Кадаффи Аиша представила на выставке в Москве свои новые картины

Женщина отметила, что картины были написаны ею в память о годовщине гибели отца и брата. Она также рассказала, что в ее работах задокументирована произошедшая с ее семьей трагедия.
«Я ранее представляла свои картины на предыдущих выставках, но эти работы сегодня я представляю в первый раз», — заявила Аиша, добавив, что они «были написаны сердцем» и отражают ее видение жизни и память.
Муаммар Каддафи руководил Ливией в период с 1969 по 2011 год. В 2011 году в стране произошел мятеж, повстанцы захватили город Сирт и взяли Каддафи в плен. Позже стало известно, что политика линчевали. После его свержения и убийства в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками.