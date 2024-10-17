«Авангард» в Омске в матче-триллере против «Спартака» упустил победу

В первом периоде омичи сыграли бы хотя бы без провалов, если бы не схватили меньшинство на 5-й минуте. Удалился Даррен Диц, и что интересно, свой штраф он уже почти отбыл, когда «Авангард» все-таки пропустил. У гостей забил Ружичка, ему ассистировали Зайцев и Пашин. И до перерыва сибиряки уже не отыгрались.