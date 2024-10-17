«Авангард» в Омске в матче-триллере против «Спартака» упустил победу

Омские хоккеисты 17 октября на своем льду сыграли матч чемпионата КХЛ против «Спартака» и уступили 5:6. По ходу встречи обе команды сменили вратарей из-за большого числа пропущенных шайб.
В первом периоде омичи сыграли бы хотя бы без провалов, если бы не схватили меньшинство на 5-й минуте. Удалился Даррен Диц, и что интересно, свой штраф он уже почти отбыл, когда «Авангард» все-таки пропустил. У гостей забил Ружичка, ему ассистировали Зайцев и Пашин. И до перерыва сибиряки уже не отыгрались.
Второй период поначалу тоже ничего приятного местной публике не принес. Здесь не прошло и пяти минут, как счет стал 0:2, причем не в самой опасной атаке. С ближней дистанции Адам Ружичка уже оформил дубль.
Счету 0:3 все же в этой игре было случиться не суждено. Когда «Спартак» на 29-й минуте снова забил, «Авангард» уже сделал запрос о просмотре видеоповтора эпизода судьями. Те выяснили — было воздействие клюшкой на вратаря. Гол логично не был засчитан.
А на самом экваторе матча омичи наконец размочили унылые для себя 0:2. Пас по касательной при атаке сделал Коледов, а подправил шайбу в ворота уже Линден Вей — 1:2. А начал всю комбинацию Михаил Гуляев.
Еще через четыре минуты «Авангард» сравнялся с «красно-белыми». 2:2 стало после гола Ильи Рейнгардта, ассистировали ему Чистяков и Буше. Ну и полный перелом устроили здесь голы Никиты Холодилина (ему пасовали Шарипзянов и Чистяков) и Александра Филатьева. После этого у соперника даже прошла смена вратаря — вместо Дмитрия Николаева вышел Патрик Рибар.
В третьем периоде однако «ястребы» умудрились дать сопернику перевернуть все с ног на голову. Уже на первой минуте отрезка москвичи реализовали большинство — забил Мальцев. Чуть более чем через минуту отличился Порядин — и вот уже 4:4.
Но и на этом беды «ястребов» не закончились — гости заставили их менять в воротах Проскурякова на Хомченко, когда у «Спартака» забросил Голдобин. Редкий случай, когда меняют голкиперов в одном и том же матче обе команды.
Далее омичи ответили голом Буше с передач Рейнгардта и Шарипзянова на 51-й минуте — с «пятачка». Но и эти усилия обесценил провал на 54-й минуте, когда в небольшой сутолоке у гостей снова забил Ружичка — хет-трик, 6:5 в пользу москвичей.
Отыграться в самой концовке «Авангард» пытался, выйдя вшестером и с пустыми воротами. Но потерпел неудачу, даже притом что «красно-белые» схватили штраф за нарушение численного состава. Такое преимущество «Авангарду» не помогло.
Итого проигрыш 5:6 в матче, который по всем канонам и сюжету с полным правом можно назвать триллером.
Позволим себе небольшой вывод: после такого фиаско руководству клуба должно наконец стать ясно, что с Сергеем Звягиным в качестве «рулевого» никаких успехов в этом сезоне ждать не стоит. И далее должны последовать кадровые выводы.
После данного матча «Авангард» дома сыграет 23 октября, его соперником будет «Трактор».