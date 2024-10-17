Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове высадят больше трех тысяч деревьев 19 октября

В Ростове-на-Дону 19 октября пройдет традиционный День древонасаждения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пройдет День древонасаждения. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко. День древонасаждения пройдет 19 октября.

— Планируем высадить более 3-х тысяч деревьев и 5-ти тысяч кустарников. Стартуем в 9 утра, — говорится в сообщении.

Ключевыми локациями станут парковая зона на бульваре Комарова, Рабочая площадь, Покровский сквер, Комсомольские скверы на улице Стадионной и улице Малиновского, парк Димитриевский, в районе дома по улице Туполева, 18, остров Зеленый, территория, прилегающая к церкви Сергея Радонежского.

— День древонасаждения стал по-настоящему семейным праздником. И это еще один повод объединившись сделать наш город лучше: уютнее и зеленее, — отметил сити-менеджер.

Организаторы обеспечат всем необходимым инвентарем: перчатками, лопатами, лейками.