В Ростове высадят больше трех тысяч деревьев 19 октября

В Ростове-на-Дону пройдет День древонасаждения. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко. День древонасаждения пройдет 19 октября.
— Планируем высадить более 3-х тысяч деревьев и 5-ти тысяч кустарников. Стартуем в 9 утра, — говорится в сообщении.
Ключевыми локациями станут парковая зона на бульваре Комарова, Рабочая площадь, Покровский сквер, Комсомольские скверы на улице Стадионной и улице Малиновского, парк Димитриевский, в районе дома по улице Туполева, 18, остров Зеленый, территория, прилегающая к церкви Сергея Радонежского.
— День древонасаждения стал по-настоящему семейным праздником. И это еще один повод объединившись сделать наш город лучше: уютнее и зеленее, — отметил сити-менеджер.
Организаторы обеспечат всем необходимым инвентарем: перчатками, лопатами, лейками.