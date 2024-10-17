Планетологи предложили искать жизнь под ледниками в средних широтах Марса

ТАСС, 17 октября. Американские планетологи пришли к выводу, что фотосинтезирующая марсианская жизнь может существовать в приповерхностных прослойках льда в средних широтах Марса, где сложились оптимальные условия как с точки зрения освещенности, так и с точки зрения защиты от радиации и доступа к жидкой воде. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Communications Earth & Environment.
«Проведенный нами анализ показывает, что земные фотосинтезирующие организмы или их марсианские аналоги могут существовать внутри толщи льда на Марсе в тех регионах планеты, где этому способствует благоприятный уровень солнечной освещенности. Такие условия, в частности, могут существовать на глубине в несколько сантиметров внутри “пыльных” ледников в средних широтах Марса», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа планетологов под руководством старшего научного сотрудника Университета штата Колорадо в Боулдере Гэри Клоу при изучении того, какие физические условия царят внутри толщи марсианских ледников. Интерес ученых к этим прослойкам льда был связан с тем, что они в теории способны защитить марсианскую жизнь от трех главных угроз для ее существования.
В их число входит интенсивное ультрафиолетовое излучение Солнца, которое почти не поглощается атмосферой Марса, низкие температуры на его поверхности и чрезвычайно разреженный воздух, заставляющий жидкую воду быстро испаряться и улетучиваться в открытое космическое пространство. Толстый слой льда поглощает ультрафиолет и удерживает тепло и влагу под своей поверхностью, что в теории может защитить марсианскую жизнь от гибели.
Руководствуясь этой идеей, Клоу и его коллеги просчитали то, как много света и тепла будут получать гипотетические марсианские фотосинтезирующие микробы и растения, спрятанные внутри подобных прослоек льда. Эти расчеты показали, что наиболее комфортные условия для существования жизни на Марсе должны сложиться в средних широтах в южном полушарии планеты, если там есть залежи водяного льда, содержащие в себе небольшое, но значимое количество пыли — от 0,01% до 0,1% от их массы.
В таких условиях ультрафиолетовое излучение будет особенно эффективно рассеиваться, а толща льда при этом будет хорошо пропускать свет и прогреваться до достаточно высоких температур для образования скоплений жидкой воды на глубине в несколько сантиметров или метров от поверхности. В схожих условиях, как отмечают Клоу и его коллеги, на Земле обитают многие арктические бактерии, грибки и водоросли, что повышает вероятность обнаружения их аналогов на Марсе.