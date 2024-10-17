Планетологи предложили искать жизнь под ледниками в средних широтах Марса

Руководствуясь этой идеей, Клоу и его коллеги просчитали то, как много света и тепла будут получать гипотетические марсианские фотосинтезирующие микробы и растения, спрятанные внутри подобных прослоек льда. Эти расчеты показали, что наиболее комфортные условия для существования жизни на Марсе должны сложиться в средних широтах в южном полушарии планеты, если там есть залежи водяного льда, содержащие в себе небольшое, но значимое количество пыли — от 0,01% до 0,1% от их массы.