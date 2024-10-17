УФСИН опровергло новость об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова

В сентябре 2020-го Ефремов решил расстаться со своим адвокатом Эльманом Пашаевым — сообщалось, что причиной стали высказывания юриста в СМИ, в связи с которыми его лишили статуса. Он пытался доказать, что в момент ДТП Ефремова не было за рулем автомобиля. По словам актера, адвокат предлагал ему «купить свидетелей» по этому заявлению. В свою очередь Пашаев опроверг его слова и заявил, что трое обвиняемых по делу о лжесвидетельстве написали ему в соцсетях сами.