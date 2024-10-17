Лукашенко наделил новыми полномочиями комиссию по возвращению беглых

Сообщается, что после рассмотрения обращений комиссией, граждане будут уведомлены о наличии или отсутствии в отношении них административного процесса или возбужденного уголовного дела. Кроме того, также белорусов проинформируют о проведении в отношении них соответствующей проверки, наличии либо отсутствии оснований для нее.