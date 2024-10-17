Лукашенко наделил новыми полномочиями комиссию по возвращению беглых

Президент Беларуси Александр Лукашенко наделил комиссию по возвращению беглых новыми полномочиями, сообщает пресс-служба президента.
Так, Александр Лукашенко подписал указ (№ 397 от 17 октября 2024-го), совершенствующий работу созданной при Генпрокуратуре комиссии по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.
Ранее деятельность комиссии была ограничена сроком 31 декабря 2024-го, сейчас ее работу сделали постоянной. Кроме того, комиссию наделили правом рассмотрения обращений белорусов, как находящихся за рубежом, так и на территории страны.
— Последние будут рассматриваться по поручению президента, — уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что после рассмотрения обращений комиссией, граждане будут уведомлены о наличии или отсутствии в отношении них административного процесса или возбужденного уголовного дела. Кроме того, также белорусов проинформируют о проведении в отношении них соответствующей проверки, наличии либо отсутствии оснований для нее.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о заинтересованности в возвращении сограждан.
Также президент сказал, кто мешает Беларуси участвовать в переговорах по Украине.
Между тем генпрокурор направил в Верховный Суд дело палача Хатыни Смовского. Еще генпрокурор Швед сказал, что Запад пытается завербовать белорусскую молодежь.