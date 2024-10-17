Наставник «Фактор.by» Стас Ярушин признался, что стал отцом в третий раз

У Стаса и его супруги Алены родилась вторая дочка около двух недель назад. Раскрывать имя новорожденной девочки Стас Ярушин пока не стал. Но известно, что в семье воспитываются старшая дочь Стефания, 2012 года рождения, и сын Ярослав 2014 года рождения.