Наставник «Фактор.by» Стас Ярушин признался, что стал отцом в третий раз

Один из наставников нового сезона «Фактор.by», российский актер Стас Ярушин стал отцом, сообщает «СтарХит».
Сообщается, что 43-летний наставник белорусского шоу не так давно стал многодетным отцом. В семье актера и музыканта родилась еще одна дочка. Эту новость шоумен рассекретил на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».
У Стаса и его супруги Алены родилась вторая дочка около двух недель назад. Раскрывать имя новорожденной девочки Стас Ярушин пока не стал. Но известно, что в семье воспитываются старшая дочь Стефания, 2012 года рождения, и сын Ярослав 2014 года рождения.
Еще ранее наставник «Фактор.by» Стас Ярушин назвал свою философию на проекте и высказался об участниках шоу: «Кто со мной — добро пожаловать, кто нет — проходите мимо».
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