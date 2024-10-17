Психолог научила ростовчан достигать своих целей

Ростовчанам рассказали, как достигать своих целей. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на психолога Александру Миллер.
По словам специалиста, есть несложный способ, который поможет изменить свою жизнь. Для этого необходимо составить план на 2025 год. Нужно написать десять целей, а затем к каждой прописать столько же подпунктов. Важно не просто положить блокнот с целями на полку, а выполнить из каждой цели один подпункт.
— Например, если человек поставил себе цель за год выучить английский, то одним из подпунктов должен быть поиск репетитора, — объяснила психолог.
Если нужно заработать определенную сумму, то важно написать то, что вы умеете делать и подумать, как можно достичь поставленной цели.