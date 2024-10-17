Диетолог не рекомендует ростовчанам жетско критиковать полных людей

Диетолог объяснила ростовчанам, почему нельзя жестко критиковать людей с ожирением. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на диетолога Марият Мухину. По словам специалиста, этот способ мотивации не будет эффективным. Скорее всего он даст обратный эффект.