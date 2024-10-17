Диетолог не рекомендует ростовчанам жетско критиковать полных людей

Диетолог объяснила ростовчанам, почему нельзя жестко критиковать людей с ожирением. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на диетолога Марият Мухину. По словам специалиста, этот способ мотивации не будет эффективным. Скорее всего он даст обратный эффект.
— Негативные комментарии могут только ухудшить психологическое состояние человека и снизить его самооценку, что делает путь к здоровому образу жизни еще более сложным, — рассказала специалист.
Главное, что необходимо для преображения — это позитивная мотивация и поддержка окружающих. Они помогут ему стать лучше и добиться желаемых результатов.