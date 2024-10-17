Грузовик столкнулся с тепловозом и опрокинулся в Жабинке

В Жабинке тепловоз столкнулся с грузовиком, сообщили в пресс-службе МЧС.
Авария на железнодорожных путях произошла 17 октября. От удара с тепловозом грузовик опрокинулся, и в кабине остался зажат пассажир грузовой машины. Водитель смог покинуть кабину грузовика самостоятельно.
Спасатели, чтобы деблокировать из машины пассажира, использовали специальный инструмент. Они отжали поврежденные конструкции кузова, освободили мужчину и передали его врачам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.
Одновременно с этим спасатели, чтобы исключить возгорание топлива, вытекающего из бензобака грузовика, создали пенную подушку.
Также под Ивацевичами легковой BMW попал в жесткое ДТП с лесовозом.
Еще водитель сгорел заживо, когда авто въехало в дерево и загорелось под Свислочью.