Новый сезон проекта «Фактор.by» стартует в Беларуси 18 октября

В Беларуси 18 октября стартует новый сезон проекта «Фактор.by», сообщается в соцсетях проекта.
Напомним, живые прослушивания претендентов на участие в четвертом сезоне телешоу проходили по всей Беларуси, в том числе участвовали исполнители из других стран, например, из России, Германии, Италии, Израиля, Украины, Грузии, Ливана, Индии, Казахстана, Эквадора и многих других.
Однако в креслах жюри будет новая четверка: музыкант Денис Клявер, артист и шоумен Стас Ярушин, народный артист Беларуси Владимир Громов, а также самая опытная наставница проекта, теледива Ольга Бузова.
Премьера нового сезона состоится традиционно на телеканале «Беларусь 1» в 20:45.
Здесь мы подробно писали о том, что Ольга Бузова, Стас Ярушин, Денис Клявер стали наставниками в новом сезоне «Фактор.by».
Еще наставник «Фактор.by» Стас Ярушин признался, что стал отцом в третий раз.
А ранее Ольга Бузова сказала, что считает настоящей сказкой белорусское шоу «Фактор.by».