Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый сезон проекта «Фактор.by» стартует в Беларуси 18 октября

Первый выпуск четвертого сезона шоу «Фактор.by» выйдет в эфир 18 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 18 октября стартует новый сезон проекта «Фактор.by», сообщается в соцсетях проекта.

Напомним, живые прослушивания претендентов на участие в четвертом сезоне телешоу проходили по всей Беларуси, в том числе участвовали исполнители из других стран, например, из России, Германии, Италии, Израиля, Украины, Грузии, Ливана, Индии, Казахстана, Эквадора и многих других.

Однако в креслах жюри будет новая четверка: музыкант Денис Клявер, артист и шоумен Стас Ярушин, народный артист Беларуси Владимир Громов, а также самая опытная наставница проекта, теледива Ольга Бузова.

Премьера нового сезона состоится традиционно на телеканале «Беларусь 1» в 20:45.

Здесь мы подробно писали о том, что Ольга Бузова, Стас Ярушин, Денис Клявер стали наставниками в новом сезоне «Фактор.by».

Еще наставник «Фактор.by» Стас Ярушин признался, что стал отцом в третий раз.

А ранее Ольга Бузова сказала, что считает настоящей сказкой белорусское шоу «Фактор.by».