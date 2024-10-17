Новый сезон проекта «Фактор.by» стартует в Беларуси 18 октября

Напомним, живые прослушивания претендентов на участие в четвертом сезоне телешоу проходили по всей Беларуси, в том числе участвовали исполнители из других стран, например, из России, Германии, Италии, Израиля, Украины, Грузии, Ливана, Индии, Казахстана, Эквадора и многих других.