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В Таганроге снесут аварийный дом 100-летней давности

В Таганроге в переулке Итальянском снесут старинное здание.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в переулке Итальянском снесут аварийный дом 100-летней давности. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Отметим, что дом признали аварийным в 2018 году. Здание находится в переулке Итальянском, 57. Дом был построен в 1923 году. Работы по демонтажу запланированы до конца следующего года. Сейчас администрация города ищет подрядчика на выполнение указанной работы.

Как только закончится прием заявок на участие в электронном аукционе, станет известно имя победителя спустя несколько дней.