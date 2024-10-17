В Таганроге снесут аварийный дом 100-летней давности

В Таганроге в переулке Итальянском снесут аварийный дом 100-летней давности. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Отметим, что дом признали аварийным в 2018 году. Здание находится в переулке Итальянском, 57. Дом был построен в 1923 году. Работы по демонтажу запланированы до конца следующего года. Сейчас администрация города ищет подрядчика на выполнение указанной работы.
Как только закончится прием заявок на участие в электронном аукционе, станет известно имя победителя спустя несколько дней.