В Таганроге снесут аварийный дом 100-летней давности

Отметим, что дом признали аварийным в 2018 году. Здание находится в переулке Итальянском, 57. Дом был построен в 1923 году. Работы по демонтажу запланированы до конца следующего года. Сейчас администрация города ищет подрядчика на выполнение указанной работы.