Лечить генетически обусловленные болезни помогают животные с теми же мутациями

«У нас есть центр по редактированию генома мышей. И мы можем выключить какой-то ген и посмотреть, что с мышкой будет. Все хорошее у нас из генома, но и плохое тоже многое может быть из генома… Для доказательства патологического характера мутаций тоже применяются мышиные модели», — отметил Сергиев.