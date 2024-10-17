Путин провел рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым

Президент России Владимир Путин после мероприятий в рамках форума «Россия — спортивная держава» провел в Уфе рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым. Руководитель региона поблагодарил Путина за решение провести форум в башкирской столице.
Во время беседы с президентом Хабиров подчеркнул, что главная задача республики — это поддержка специальной военной операции.
— Всё заточено под это. Первая задача — это поддержка, конечно, наших ребят, наших воинов, — сказал Хабиров. — Мы, как я и говорил, наших ребят без внимания не оставляем, и что важно, это внимание не только от государства идёт, это практически вся республика, все люди. В сёлах уже и маски делают, и окопные свечи, тушёнку делают, поэтому без внимания мы наших ребят не оставляем.
Кроме того, среди основных задач республики Радий Хабиров назвал реабилитацию военнослужащих.
— Одной из главных задач, которую мы видим […] — это реабилитация и уже вхождение ребят, которые уже всё, отвоевали, в нашу нормальную гражданскую жизнь. Мы здесь посмотрели, у нас прошли выборы осенью, муниципальные выборы, у нас 35 ребят, которые уже отслужили…
Также глава Башкирии поблагодарил Владимира Путина за присвоение звания Героя России посмертно старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову. Военнослужащий погиб 12 апреля текущего года. В тот день при выполнении боевой задачи группа под его командованием несколько часов удерживала позиции. Отражая жестокие атаки врага, он остался один. Не желая сдаваться в плен, старший лейтенант подорвал гранатой себя и трех солдат ВСУ.
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