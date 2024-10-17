Путин провел рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым

— Всё заточено под это. Первая задача — это поддержка, конечно, наших ребят, наших воинов, — сказал Хабиров. — Мы, как я и говорил, наших ребят без внимания не оставляем, и что важно, это внимание не только от государства идёт, это практически вся республика, все люди. В сёлах уже и маски делают, и окопные свечи, тушёнку делают, поэтому без внимания мы наших ребят не оставляем.