Биолог заявил, что редактирование генома бактерий и грибов даст большую пользу

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Редактирование генома живых микроорганизмов может принести людям большую пользу, в том числе, для получения полезных белков. Такое мнение высказал на всероссийской конференции с международным участием «Биохимия человека 2024» профессор биологического факультета МГУ им. Ломоносова Петр Каменский.
Профессор обратил внимание на такую область синтетической биологии, как создание живого организма с минимальным геномом. «Создается живой организм, из генома которого убрано все лишнее. Оставлено только то, что позволяет соответствующему организму нормально существовать», — отметил он.
С практической точки зрения, как предположил Каменский, такие технологии могут быть применены для получения более совершенных микроорганизмов. Ученые нередко пытаются использовать микроорганизмы — бактерии и микроскопические грибы для производства полезных веществ, прежде всего, белков. Но, как правило, выход полезного продукта оказывается очень маленьким, и организовать производство не получается.
«И оказывается, что если вы минимизируете геном, то чаще всего это приводит к тому, что выход полезного продукта увеличивается, довольно существенно», — рассказал Каменский.
Модератор сессии, заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова по науке, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова обрисовала широкий круг вопросов, связанных с наукой, способной редактировать геном.
«Можем ли мы относиться к ДНК, которая является родоначальницей всех искомых нами функций, просто как к последовательности молекул? Можем ли мы позволить себе создать организм, функции которого нам бывает сложно оценить? Можем ли мы позволить этому организму жить, зная, что он будет воспроизводиться, эволюционировать, можем ли мы эволюцию этого организма использовать в нашу пользу?.. И вообще, можем ли мы надеяться так сотрудничать с живыми организмами, чтобы они действительно начали выполнять те функции, которые нам нужны, важны для индустрии, для экологии, для агроиндустрии, для медицины и т.д?», — спросила Воронцова.
Каменский, со своей стороны, отметил, что «синтетическая биология — это не про вред, а про пользу». Также он считает перспективным направлением синтез искусственных белков. Этого можно добиться путем синтеза «неканонических аминокислот» и «интеграции их в белковую последовательность», полагает профессор.