Биолог заявил, что редактирование генома бактерий и грибов даст большую пользу

«Можем ли мы относиться к ДНК, которая является родоначальницей всех искомых нами функций, просто как к последовательности молекул? Можем ли мы позволить себе создать организм, функции которого нам бывает сложно оценить? Можем ли мы позволить этому организму жить, зная, что он будет воспроизводиться, эволюционировать, можем ли мы эволюцию этого организма использовать в нашу пользу?.. И вообще, можем ли мы надеяться так сотрудничать с живыми организмами, чтобы они действительно начали выполнять те функции, которые нам нужны, важны для индустрии, для экологии, для агроиндустрии, для медицины и т.д?», — спросила Воронцова.