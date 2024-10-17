Эксперт заявила о необходимости этического регулирования синтетической биологии

«Любое научное открытие, любое исследование должно проводиться человеком, который отдает себе отчет в том, что, зачем он делает, и к чему это может привести или не привести. И ему должна быть помощь в виде гуманитарного сообразования, и должна быть помощь его коллег, которые помогут ему вести этот дискурс с самим собой и с обществом», — подчеркнула модератор.