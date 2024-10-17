Эксперт заявила о необходимости этического регулирования синтетической биологии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Современная биология, тем более такая, которая способна редактировать геном человека и животных, нуждается в жестком этическом и правовом регулировании. Об этом на всероссийской конференции с международным участием «Биохимия человека 2024» заявила заведующая кафедрой философского факультета МГУ им. Ломоносова Елена Брызгалина.
Так она ответила на вопрос модератора сессии, заместителя декана факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова по науке, кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника НМИЦ эндокринологии Минздрава России, члена президиума Российской ассоциации содействия науке Марии Воронцовой.
«Как нам помочь любой науке, в частности, синтетической биологии, развиваться и при этом не навредить, приносить пользу? Как нам помочь ей митигировать риски без того, чтобы стопорить развитие этой науки, без того, чтобы запрещать лишнее?» — спросила Воронцова.
По словам Брызгалиной, перед такой наукой, как синтетическая биология, стоило бы зажечь «мигающий желтый», что значит «Ехать можно, но с осторожностью».
«Прошли те времена, когда знание считалось этически нейтральным, любое знание было благом, а в отношении применения знаний можно было остановиться, задуматься о последствиях, и этической, как и правовой оценке подлежали последствия использования знаний», — подчеркнула Брызгалина.
Сегодня, по мнению философа, мы имеем дело с так называемой «технонаукой», таким этапом научно-технологического развития, когда научное познание неотделимо от процесса преобразования, а в случае синтетической биологии — «создания того, что познается». Этот синтез приводит к тому, что этические и правовые оценки распространяются на весь цикл действий.
По мнению Брызгалиной, в прикладной науке, тем более, такой, которая прямо вторгается в геном, должны жестко действовать «этические комитеты на правовой основе». В фундаментальной науке роль этического комитета способно выполнить само научное сообщество как инструмент саморегуляции науки. «Пока технологии только начинаются, их можно регулировать. Но мы пока спорим», — сказала Брызгалина.
Воронцова также акцентировала внимание на личной ответственности каждого исследователя.
«Любое научное открытие, любое исследование должно проводиться человеком, который отдает себе отчет в том, что, зачем он делает, и к чему это может привести или не привести. И ему должна быть помощь в виде гуманитарного сообразования, и должна быть помощь его коллег, которые помогут ему вести этот дискурс с самим собой и с обществом», — подчеркнула модератор.
В то же время Воронцова напомнила о необходимости развивать отечественную науку. «Чрезвычайно важный аспект. Не хотелось бы попасть в другую парадигму философии, понимания, этики…, не хотелось бы плестись в хвосте, хотелось бы занимать свою проактивную позицию и хотелось бы реагировать, хотелось бы предлагать свое видение процесса, свое видение развития. Кому понравится, пусть присоединяются», — отметила она.