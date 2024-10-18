Что можно и нельзя делать в день Харитины 18 октября на первые холстины

Православная церковь 18 октября вспоминает святую Харитину Амисийскую. В народе принято отмечать день Харитины. Однако существует еще одно название — первые холстины. Это связано с тем, что святая является покровительницей ткачих.
Не рекомендуется надевать темные вещи. Это грозить тем, что можно притянуть к себе неудачи. Кроме того, 18 октября старались не надевать новые вещи, чтобы не было проблем в делах. Запрещено хвастаться своими успехами. Не стоит ругаться и провоцировать конфликты.
По традиции, в указанному дню завершались все полевые работы. Также начинались катать шерсть для валенок, а затем занимались их изготовлением. В том случае, если на 18 октября запланировано свидание, то лучше всего надеть одежду красного цвета, чтобы привлечь и укрепить любовь.
Согласно приметам, вороны, которые кружат в небе, предупреждают про снег. Если облака плывут против ветра, то ждали снегопада. Безветренная погода указывает о скором похолодании. В том случае, если к указанной дате нет снега, то зима наступить нескоро.
Тем временем синоптики предупредили о заморозках до −4 и гололеде в Беларуси 18 октября.
Кстати, ГАИ Беларуси сказала водителям про переход на зимние шины из-за заморозков.
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