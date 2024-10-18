Что можно и нельзя делать в день Харитины 18 октября на первые холстины

По традиции, в указанному дню завершались все полевые работы. Также начинались катать шерсть для валенок, а затем занимались их изготовлением. В том случае, если на 18 октября запланировано свидание, то лучше всего надеть одежду красного цвета, чтобы привлечь и укрепить любовь.