«Самыми теплыми будут 21−23 октября». Синоптики сказали, когда потеплеет в Беларуси благодаря воздуху с юга Европы

В Беларуси потеплеет благодаря антициклоны «В» и поступлению теплого воздуха с юга Европы, информирует тематический телеграм-канал «Надвор`е».
На данный момент над территорией Беларуси располагается высотная ложбина холода. Однако в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды прогнозируют, что холодный циклон начнет смещаться на юго-восток, а затем изолируется над востоком Украины. После чего, примерно с 20 октября, в Беларусь по периферии антициклона начнет поступать воздух с юга Европы. Благодаря чему в республике потеплеет.
— Самыми теплыми днями будут 21 — 23 октября, в момент наиболее интенсивной адвекции тепла через территорию страны, — отмечает автор телеграм-канала.
По прогнозу ECMWF, в дни 21 — 23 октября в Беларуси дневные температуры достигнут +15 градусов, а по западу Беларуси, наверняка, превысят эту отметку.
Однако примерно с 25 октября интенсивная адвекция теплого воздуха с юга Европы ослабнет. В итоге теплая воздушная масса, господствующая на территории страны, станет постепенно остывать, а температуры снова приблизятся к норме.
При этом все эти процессы будут происходить на фоне высокого давления, в связи с чем осадков ожидать не следует.
Тем временем синоптики предупредили о заморозках до −4 и гололеде в Беларуси 18 октября. В Белгидромете сообщили, что за погоду в пятницу будет отвечать антициклон с центром над Европейской территорией России. В течение дня ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ночью и утром местами туман, а в отдельных районах слабый гололед. Ночью похолодает до −4 — +2 градусов, а дневные максимумы будут около +8 — +14 выше ноля.
Тем временем Минобразования сообщило, что десятиклассникам в Беларуси сократят учебный год.
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