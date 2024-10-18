«Самыми теплыми будут 21−23 октября». Синоптики сказали, когда потеплеет в Беларуси благодаря воздуху с юга Европы

Тем временем синоптики предупредили о заморозках до −4 и гололеде в Беларуси 18 октября. В Белгидромете сообщили, что за погоду в пятницу будет отвечать антициклон с центром над Европейской территорией России. В течение дня ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ночью и утром местами туман, а в отдельных районах слабый гололед. Ночью похолодает до −4 — +2 градусов, а дневные максимумы будут около +8 — +14 выше ноля.