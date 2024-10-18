Своих причуды: мажор женится на стриптизерше, Казанова влюбляется в куртизанку

Анора, точнее Эни, — так она просит себя называть окружающих, работает стриптизершей в клубе. Ее миссия — дарить маленький праздник мужчинам, которые за один только вечер сменяются перед ней так быстро, словно на конвейере. Так происходит, пока одним из ее клиентов не становится избалованный сын русского олигарха Иван Захаров. Парочка начинает встречаться «эксклюзивно», а спустя непродолжительное время внезапно женится во время трипа в Вегасе. К ужасу родителей парня, не всё, что происходит в Вегасе, остается там. Брак официальный, и в особняк к юноше направляют пару надежных «решал», чтобы разобраться с ситуацией максимально быстро.