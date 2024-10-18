Своих причуды: мажор женится на стриптизерше, Казанова влюбляется в куртизанку

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля фильм «Анора» выходит в отечественный прокат. Снял его американский режиссер Шон Бэйкер, а главные роли исполнили российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Среди новинок также режиссерский дебют Анны Кендрик «Свидание с монстром» об одном из самых страшных преступников, орудовавших в Америке, новый взгляд на историю главного итальянского обольстителя Казановы, без ума влюбленного в куртизанку, и одна из последних работ звезды «Паразитов» Ли Сон-гюна — комедийный хоррор «Спи». «Известия» — о том, что посмотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Анора» 18+
Режиссер: Шон Бэйкер. В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Айви Волк, Пол Вайсман.
Вне конкуренции среди новинок отечественного проката в ближайший уикенд — «Анора». Фильм Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях стал победителем последнего кинофестиваля в Каннах. «Известия» рекомендуют смотреть картину в оригинале с субтитрами — комичность многих ситуаций в ней связана с тем, что герои говорят на разных языках.
Анора, точнее Эни, — так она просит себя называть окружающих, работает стриптизершей в клубе. Ее миссия — дарить маленький праздник мужчинам, которые за один только вечер сменяются перед ней так быстро, словно на конвейере. Так происходит, пока одним из ее клиентов не становится избалованный сын русского олигарха Иван Захаров. Парочка начинает встречаться «эксклюзивно», а спустя непродолжительное время внезапно женится во время трипа в Вегасе. К ужасу родителей парня, не всё, что происходит в Вегасе, остается там. Брак официальный, и в особняк к юноше направляют пару надежных «решал», чтобы разобраться с ситуацией максимально быстро.
«Свидание с монстром» 18+
Режиссер: Анна Кендрик. В ролях: Анна Кендрик, Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холмс, Отем Бест, Кэтрин Галлахер, Келли Джакл, Мэттью Виссер, Джедидайя Гудакр.
Режиссерский дебют Анны Кендрик — звезды франшизы «Сумерки» и комедии «Мой парень — киллер». Она же исполнила в своей работе главную роль. В основе картины — реальная история о насильнике и убийце, который в 1970-х принял участие в телевизионной передаче, сумев скрыть от редакторов, кто он на самом деле.
Шерил Брэдшоу отправляется на популярное телешоу «Игра в свидание», где ей предстоит выбрать для романтической встречи одного из трех кандидатов. Победителем программы становится Родни Алькал, но за очаровательной внешностью холостяка скрывается свирепый сексуальный маньяк. В реальности после съемок проекта, пообщавшись с Родни за кулисами, Шерил отказалась идти с ним на свидание. Алькала считают одним из самых страшных серийных убийц в американской истории. Он провел за решеткой большую часть жизни и скончался в возрасте 77 лет в 2021 году.
«Кореша» 18+
Режиссер: Денис Павлов. В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Сергей Рост.
Экшен-комедия с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях. «Кореша» — приквел популярного сериала «Макс и Гусь», который, в свою очередь, считается спин-оффом сериала «Зёма 3». Этот проект вышел в 2021 году на онлайн-платформах Wink, Kinopoisk и Premier и стал хитом, собрав более 30 млн просмотров.
В центре сюжета «Корешей» похождения «лихого парня с района» Макса и его закадычного друга Гуся до того, как они встали на криминальную дорожку в Пензе. Ребята попадают в заварушку с серьезными людьми из-за того, что первый угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь другу, сам будучи в заложниках.
«Тайная любовь Казановы» 18+
Режиссер: Михил Ван Эрп. В ролях: Дар Зузовски, Джона Хауэр-Кинг, Сэм Хэзелдайн, Рут Бекар, Джая Бермани Амараль, Мартен Хейманс, Симона Солдер, Игорь Хорват.
Чувственная история любви, которая пленила главного итальянского обольстителя. «Тайная любовь Казановы» — костюмная мелодрама режиссера Михила Ван Эрпа, вдохновленная одноименным бестселлером нидерландского писателя Артура Япина.
Лючия и Джакомо встретились еще в юном возрасте и сразу потеряли друг от друга голову, но бушующая в Италии оспа разделила влюбленных на долгие годы. Спустя 16 лет девушка, ставшая известной куртизанкой под именем Галатея, вновь встречает Казанову.
«Спи» 18+
Режиссер: Ю Джэ-сон. В ролях: Чон Ю-ми, Ли Сон-гюн, Ли Ген-джин, Ким Гук-хи, Ким Джун, Юн Ген-хо, Ким Гым-сун, Ли Дон-чхан, Пак Хен-джон, Хон Ха-на-им.
Комедийный корейский хоррор о супружеской жизни, который был показан на «Неделе критиков» в Каннах. Главную роль в картине исполнил актер Ли Сон-гюн, известный по роли мистера Пака в оскароносных «Паразитах». «Спи» — одна из последних работ актера. Он покончил жизнь самоубийством в декабре 2023 года.
Сюжет картины рассказывает о молодоженах, счастливой жизни которых приходит конец после того, как новоиспеченный супруг начинает ходить во сне и однажды даже чуть не выпадает из окна, чем доводит любимую до ужаса.
«Ежик в тумане» и «Сказка сказок» 0+
Режиссер: Юрий Норштейн.
Легендарные анимационные шедевры Юрия Норштейна «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» впервые покажут в широком прокате в кинотеатрах по всей России. Обе работы сегодня стали классикой. Наброски и раскадровки к «Ежику в тумане» выставляются в музеях, а сам анимационный фильм изучают режиссеры, аниматоры, художники со всего мира. История о Ежике, который по вечерам ходил к Медвежонку в гости считать звезды, знакома многим поколениям. Как и «Сказка сказок», постоянно возвращающая зрителя к теме войны. В ней использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.