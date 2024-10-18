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Отпуск без отмены: Камерон Диас объяснила, почему покинула кино на 11 лет

Актриса вернется на большие экраны в боевике «Снова в деле», который выйдет в начале 2025 года.

Источник: Известия

Голливудская актриса Кэмерон Диас — звезда фильмов «Маска», «Ангелы Чарли» и «Отпуск по обмену» — возвращается в кино после 11-летнего перерыва, пишет издание Variety. Актриса исполнит главную роль в комедийном боевике Netflix с символичным названием «Снова в деле», премьера которого состоится в 17 января 2025 года. Также на горизонте у Диас озвучание принцессы Фионы — главной героини франшизы «Шрек», которая вернется на экраны в 2026 году с пятым фильмом. «Известия» рассказывают, почему Диас решила завязать с кино на десять лет, а также вспоминают ее знаковые роли.

Диас ушла из кино, чтобы посвятить себя семье

Во время саммита «Самые сильные женщины», организованного накануне американским деловым журналом Fortune, четырехкратная номинантка на премию «Золотой глобус», одна из главных актрис Голливуда конца 1990-х и начала 2000-х назвала причину своего длительного отпуска.

В 2014 году вышло сразу три фильма с участием Диас — «Домашнее видео», «Другая женщина» и «Энни». Все эти картины были относительно успешными с коммерческой точки зрения, но разгромлены критиками. Саму Диас упрекали в крайне неудачном выборе последних проектов. После роли в «Энни» актриса пропала из поля зрения и не давала никаких комментариев до 2018 года. Тогда она шокировала поклонников официальным объявлением о решении оставить кинематограф.

В 2015 году Диас вышла замуж за участника рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и неоднократно подчеркивала в интервью, что готова сделать выбор в пользу тихой семейной жизни, поскольку съемки забирают у нее много сил. В 2019 году пара Диас — Мэдден стали впервые родителями, позже у них родился второй ребенок. С тех пор актриса написала несколько книг о здоровье, запустила собственный бренд популярного органического вина Avaline, посвятила себя активизму и будто бы и не стремилась возвращаться в профессию.

— Для меня это было просто то, что я должна была сделать, — объяснила актриса свое решение на прошедшем саммите Fortune. — Это было похоже на то, что я должна была сделать, чтобы вернуть себе собственную жизнь. И мне было просто все равно на все остальное. Ничье мнение, чей-то успех, чье-то предложение, ничто и никто не могли изменить мое решение заботиться о себе и строить жизнь, которую я действительно хотела. Все свелось к одному простому вопросу: чем вы увлечены? Для меня это было создание моей семьи.

Актриса добавила, что ей было необходимо сделать перерыв в том, что «не питало ее душу». При этом причин своего возвращения в кинематограф Диас не назвала. Ближайший проект, который выйдет на экранах с ее участием, — комедийный боевик «Снова в деле» режиссера Сета Гордона. Вместе с Диас в фильме о секретных агентах под прикрытием снялись Эндрю Скотт, Джейми Фокс, Кайл Чендлер и Гленн Клоуз. Особо Диас поблагодарила своего партнера Джейми Фокса за то, что именно он убедил ее вернуться в строй.

Следующая остановка — «Шрек-5»

Кэмерон Диас считалась одной из самых успешных и прибыльных актрис Голливуда на стыке конца 90-х и начала 2000-х. Известность пришла к ней в 1994 году случайно — благодаря выходу фильма «Маска». До съемок в криминальной комедии с Джимом Керри в главной роли Диас уже пять лет работала моделью.

В 16 лет блондинка с светло-голубыми глазами заключила свой первый контракт, сотрудничала с Calvin Klein и Levi’s и была героиней обложки журнала Seventeen. И тут продюсеры фильма «Маска» обратились в ее агентство в поисках девушки на роль певицы танцовщицы Тины Карлайл. Выбор пал на Кэмерон, у которой никакого опыта в кино на тот момент, конечно же, не было. На свои первые актерские курсы Диас отправилась, уже получив роль в «Маске». В итоге лента стала одной из самых кассовых в 1994 года, открыла Диас дорогу в кинематограф и сделала ее главным секс-символом конца 90-х.

Актриса органично смотрелась во всех знаковых ромкомах того времени, став их визитной карточкой — «Свадьба лучшего друга», «Все без ума от Мэри» (первая номинация на «Золотой глобус») или «Отпуск по обмену». Но все-таки настоящей суперзвездой Диас сделал вышедший в 2000 году феминистический боевик «Ангелы Чарли», где компанию ей составили Дрю Бэрримор и Люси Лью. Готовясь к ролям спецагенток, актрисы овладели базовыми навыками боевых искусств. Фильм заработал в мировом прокате больше $264 млн, а спустя два года вышло его продолжение, пусть и менее удачное.

Помимо комедий, в фильмографии Диас есть место и серьезным драмам. Одна из них — «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе. Фильм получил десять номинаций на «Оскар», а Диас за роль аферистки Дженни Эвердин была номинирована на «Золотой глобус». Именно эту героиню актриса считает главной ролью в своей жизни. Съемочный график «Банд Нью-Йорка» тогда плотно пересекался с ее работой над «Ангелами Чарли», но актриса все равно решила рискнуть. По ее признанию, для нее не имело значения, какую роль она получит и о чем вообще будет этот фильм. Все, что двигало актрисой, — это желание сняться у Скорсезе.

Но если ключевой ролью Диас считает Дженни Эвердин, то любимой героиней актриса называет принцессу Фиону, которую в 2001 году она озвучила в фильме «Шрек», а затем и в остальных частях этой анимационной франшизы. Триумфальное возвращение «Шрека» почти совпало с возвращением самой Диас в большое кино. Студия DreamWorks объявила, что пятая часть выйдет на экраны 1 июля 2026 года, спустя 16 лет после релиза мультфильма «Шрек навсегда».

Пока информации о сюжете предстоящего «Шрека» нет, однако известно, что все оригинальные актеры вернутся к своим ролям. Шрека вновь озвучит Майк Майерс, Диас вернется к работе над принцессой Фионой, а их спутник Осёл снова заговорит голосом Эдди Мерфи. Кроме того, сразу после выхода пятого фильма начнется работа над спин-оффом про Осла. Не исключено, что героиня Диас появится и там, но сама актриса глобально о своих актерских планах пока не распространяется и более активно продолжает рекламировать в соцсетях собственное вино.