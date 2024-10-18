Отпуск без отмены: Камерон Диас объяснила, почему покинула кино на 11 лет

Голливудская актриса Кэмерон Диас — звезда фильмов «Маска», «Ангелы Чарли» и «Отпуск по обмену» — возвращается в кино после 11-летнего перерыва, пишет издание Variety. Актриса исполнит главную роль в комедийном боевике Netflix с символичным названием «Снова в деле», премьера которого состоится в 17 января 2025 года. Также на горизонте у Диас озвучание принцессы Фионы — главной героини франшизы «Шрек», которая вернется на экраны в 2026 году с пятым фильмом. «Известия» рассказывают, почему Диас решила завязать с кино на десять лет, а также вспоминают ее знаковые роли.
Во время саммита «Самые сильные женщины», организованного накануне американским деловым журналом Fortune, четырехкратная номинантка на премию «Золотой глобус», одна из главных актрис Голливуда конца 1990-х и начала 2000-х назвала причину своего длительного отпуска.
В 2014 году вышло сразу три фильма с участием Диас — «Домашнее видео», «Другая женщина» и «Энни». Все эти картины были относительно успешными с коммерческой точки зрения, но разгромлены критиками. Саму Диас упрекали в крайне неудачном выборе последних проектов. После роли в «Энни» актриса пропала из поля зрения и не давала никаких комментариев до 2018 года. Тогда она шокировала поклонников официальным объявлением о решении оставить кинематограф.
В 2015 году Диас вышла замуж за участника рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и неоднократно подчеркивала в интервью, что готова сделать выбор в пользу тихой семейной жизни, поскольку съемки забирают у нее много сил. В 2019 году пара Диас — Мэдден стали впервые родителями, позже у них родился второй ребенок. С тех пор актриса написала несколько книг о здоровье, запустила собственный бренд популярного органического вина Avaline, посвятила себя активизму и будто бы и не стремилась возвращаться в профессию.
— Для меня это было просто то, что я должна была сделать, — объяснила актриса свое решение на прошедшем саммите Fortune. — Это было похоже на то, что я должна была сделать, чтобы вернуть себе собственную жизнь. И мне было просто все равно на все остальное. Ничье мнение, чей-то успех, чье-то предложение, ничто и никто не могли изменить мое решение заботиться о себе и строить жизнь, которую я действительно хотела. Все свелось к одному простому вопросу: чем вы увлечены? Для меня это было создание моей семьи.
Актриса добавила, что ей было необходимо сделать перерыв в том, что «не питало ее душу». При этом причин своего возвращения в кинематограф Диас не назвала. Ближайший проект, который выйдет на экранах с ее участием, — комедийный боевик «Снова в деле» режиссера Сета Гордона. Вместе с Диас в фильме о секретных агентах под прикрытием снялись Эндрю Скотт, Джейми Фокс, Кайл Чендлер и Гленн Клоуз. Особо Диас поблагодарила своего партнера Джейми Фокса за то, что именно он убедил ее вернуться в строй.
Кэмерон Диас считалась одной из самых успешных и прибыльных актрис Голливуда на стыке конца 90-х и начала 2000-х. Известность пришла к ней в 1994 году случайно — благодаря выходу фильма «Маска». До съемок в криминальной комедии с Джимом Керри в главной роли Диас уже пять лет работала моделью.
В 16 лет блондинка с светло-голубыми глазами заключила свой первый контракт, сотрудничала с Calvin Klein и Levi’s и была героиней обложки журнала Seventeen. И тут продюсеры фильма «Маска» обратились в ее агентство в поисках девушки на роль певицы танцовщицы Тины Карлайл. Выбор пал на Кэмерон, у которой никакого опыта в кино на тот момент, конечно же, не было. На свои первые актерские курсы Диас отправилась, уже получив роль в «Маске». В итоге лента стала одной из самых кассовых в 1994 года, открыла Диас дорогу в кинематограф и сделала ее главным секс-символом конца 90-х.
Актриса органично смотрелась во всех знаковых ромкомах того времени, став их визитной карточкой — «Свадьба лучшего друга», «Все без ума от Мэри» (первая номинация на «Золотой глобус») или «Отпуск по обмену». Но все-таки настоящей суперзвездой Диас сделал вышедший в 2000 году феминистический боевик «Ангелы Чарли», где компанию ей составили Дрю Бэрримор и Люси Лью. Готовясь к ролям спецагенток, актрисы овладели базовыми навыками боевых искусств. Фильм заработал в мировом прокате больше $264 млн, а спустя два года вышло его продолжение, пусть и менее удачное.
Помимо комедий, в фильмографии Диас есть место и серьезным драмам. Одна из них — «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе. Фильм получил десять номинаций на «Оскар», а Диас за роль аферистки Дженни Эвердин была номинирована на «Золотой глобус». Именно эту героиню актриса считает главной ролью в своей жизни. Съемочный график «Банд Нью-Йорка» тогда плотно пересекался с ее работой над «Ангелами Чарли», но актриса все равно решила рискнуть. По ее признанию, для нее не имело значения, какую роль она получит и о чем вообще будет этот фильм. Все, что двигало актрисой, — это желание сняться у Скорсезе.
Но если ключевой ролью Диас считает Дженни Эвердин, то любимой героиней актриса называет принцессу Фиону, которую в 2001 году она озвучила в фильме «Шрек», а затем и в остальных частях этой анимационной франшизы. Триумфальное возвращение «Шрека» почти совпало с возвращением самой Диас в большое кино. Студия DreamWorks объявила, что пятая часть выйдет на экраны 1 июля 2026 года, спустя 16 лет после релиза мультфильма «Шрек навсегда».
Пока информации о сюжете предстоящего «Шрека» нет, однако известно, что все оригинальные актеры вернутся к своим ролям. Шрека вновь озвучит Майк Майерс, Диас вернется к работе над принцессой Фионой, а их спутник Осёл снова заговорит голосом Эдди Мерфи. Кроме того, сразу после выхода пятого фильма начнется работа над спин-оффом про Осла. Не исключено, что героиня Диас появится и там, но сама актриса глобально о своих актерских планах пока не распространяется и более активно продолжает рекламировать в соцсетях собственное вино.