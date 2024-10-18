Белорус Дмитрий Шепелев потерял место в популярном шоу на российском телевидении

Кроме телевидения у уроженца Минска не складывается и с подкастами на радио и в сети. Первый был посвящен искусственному интеллекту, второй — с говорящим названием «Папа дома». Однако оба проекта Шепелева не обновлялись с начала лета. Недолгая история была и у проекта «Свидание с прицепом» на Rutube, который вышел весной 2024-го: после нескольких выпусков его приостановили. Дмитрий Шепелев был ведущим и продюсером шоу.