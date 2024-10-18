Белорус Дмитрий Шепелев потерял место в популярном шоу на российском телевидении

Белорус Дмитрий Шепелев потерял работу на российском телевидении, пишет KP.RU.
Речь идет о популярном еженедельном шоу «В кругу друзей», которое показывает телеканал «Россия». 41-летний белорусский ведущий в рамках этой семейной программы с осени 2023-го беседовал со звездами и простыми телезрителями, которые приходили на эфиры со своими домашними питомцами. Гости рассказывали забавные и поучительные истории о четвероногих и пернатых друзьях, также звучали советы по уходу за животными.
Однако, судя по телепоказам, в октябре 2024 года Шепелев потерял место ведущего «В кругу друзей». По крайней мере, уже известно, что новые выпуски программы ведет актер Сергей Друзьяк. Компанию ему составляет бордер-колли Прайм. К слову, Друзьяк был участником одного из выпусков «В кругу друзей» с ведущим Шепелевым.
Кроме телевидения у уроженца Минска не складывается и с подкастами на радио и в сети. Первый был посвящен искусственному интеллекту, второй — с говорящим названием «Папа дома». Однако оба проекта Шепелева не обновлялись с начала лета. Недолгая история была и у проекта «Свидание с прицепом» на Rutube, который вышел весной 2024-го: после нескольких выпусков его приостановили. Дмитрий Шепелев был ведущим и продюсером шоу.
«Сейчас Шепелев в процессе придумывания и продюсирования новых историй. В минувшем году Дмитрий Шепелев прошел курс по бизнес-продюсированию в Школе событийного продюсирования», — напоминает KP.RU.
Издание напоминает, что начинавший карьеру в Беларуси Шепелев, вел такие популярные российские телешоу, как «Достояние Республики», «Два голоса», «На самом деле», «Ты как я», «Шоу большой страны».
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