Захарова посоветовала Рютте «не подавиться» после слов об убийстве Синвара

«Эта страна известна своими “либеральными традициями”. Так, в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом… съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее», — написала Захарова в Telegram.