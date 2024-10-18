Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какой будет погода в Иркутске 18 октября 2024

До +2 градусов прогреется воздух в Иркутске 18 октября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 18 октября 2024 обещает быть ветреной. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем столбик термометра поднимется до 0…+2 градусов, при этом ночью похолодает до −10.

Погода в Иркутске 18 октября 2024

— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3−8 м/с, — поделились в метеобюро.

Пока погода в Иркутске 18 октября 2024 сохраняет осенние температуры. А вот в остальных частях региона, уже постепенно начинаются морозы. Так, при ясной погоде в Иркутской области ночью обещают до −20 градусов. А днем потеплеет до +2…-3. Ветер будет с порывами до 13м/с. Местами пройдет небольшой снег.