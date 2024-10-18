Стало известно, какой будет погода в Иркутске 18 октября 2024

Погода в Иркутске 18 октября 2024 обещает быть ветреной. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем столбик термометра поднимется до 0…+2 градусов, при этом ночью похолодает до −10.
Погода в Иркутске 18 октября 2024
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3−8 м/с, — поделились в метеобюро.
Пока погода в Иркутске 18 октября 2024 сохраняет осенние температуры. А вот в остальных частях региона, уже постепенно начинаются морозы. Так, при ясной погоде в Иркутской области ночью обещают до −20 градусов. А днем потеплеет до +2…-3. Ветер будет с порывами до 13м/с. Местами пройдет небольшой снег.