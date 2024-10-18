Стало известно, какой будет погода в Иркутске 18 октября 2024

Пока погода в Иркутске 18 октября 2024 сохраняет осенние температуры. А вот в остальных частях региона, уже постепенно начинаются морозы. Так, при ясной погоде в Иркутской области ночью обещают до −20 градусов. А днем потеплеет до +2…-3. Ветер будет с порывами до 13м/с. Местами пройдет небольшой снег.