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Правительство РФ запретило три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

В частности, в перечень включены «многослойные бутылки».

Источник: Аргументы и факты

Кабмин подготовил список продукции, производство и применение которой не разрешается. Это связано с тем, отходы от такой продукции нельзя переработать или утилизовать, пишет «Российская газета».

Во-первых, в перечень включена разноцветная пластиковая тара. В частности, речь идёт о бутылках для пищевой промышленности «всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зелёного, коричневого и белого».

Помимо этого, в список внесена упаковка для продукции с нанесённой этикеткой из поливинилхлорида. Исключением является термоусадочая этикетка.

Также в перечень включены «многослойные бутылки».

Запрет вступит в силу с 1 сентября следующего года.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ направил на согласование в кабмин список видов пластика для производства упаковок, использование которого будет запрещено. Стало известно, что ограничения затронут производителей пластиковых бутылок нестандартных цветов и многослойных упаковок.