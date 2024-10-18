Правительство РФ запретило три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

Кабмин подготовил список продукции, производство и применение которой не разрешается. Это связано с тем, отходы от такой продукции нельзя переработать или утилизовать, пишет «Российская газета».
Во-первых, в перечень включена разноцветная пластиковая тара. В частности, речь идёт о бутылках для пищевой промышленности «всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зелёного, коричневого и белого».
Помимо этого, в список внесена упаковка для продукции с нанесённой этикеткой из поливинилхлорида. Исключением является термоусадочая этикетка.
Также в перечень включены «многослойные бутылки».
Запрет вступит в силу с 1 сентября следующего года.
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ направил на согласование в кабмин список видов пластика для производства упаковок, использование которого будет запрещено. Стало известно, что ограничения затронут производителей пластиковых бутылок нестандартных цветов и многослойных упаковок.