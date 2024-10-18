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Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пайна

За два часа запись набрала 2,2 миллиона лайков.

Источник: Аргументы и факты

Музыкальная группа One Direction впервые за четыре года сделала публикацию в социальных сетях, выразив соболезнования в связи с кончиной их бывшего участника, Лиама Пайна.

«Мы полностью опустошены новостями о смерти Лиама… Пока что нам потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили», — говорится в публикации.

Это сообщение стало первым с июля 2020 года. За два часа оно набрало 2,2 миллиона лайков и получило 212 тысяч комментариев.

Ранее информация о гибели 31-летнего Пайна появилась 16 октября. В момент смерти он проживал в отеле в Буэнос-Айресе. Причиной смерти 31-летнего солиста популярного британского бой-бенда стали множественные травмы.