В Иркутске можно бесплатно чипировать и кастрировать собак

В Иркутске предлагают бесплатно кастрировать и чипировать домашних питомцев. В первом случае речь идет только о собаках женского пола. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, процедуру можно выполнять только у здоровых особей с шести-восьми месяцев. Также в этот момент у животного не должно быть течки или беременности.
— Данное мероприятие организовано для того, чтобы избежать нежелательного потомства, сократить количество бездомных животных на улицах, а также улучшить качество их жизни, потому что снижается риск возникновения опасных заболеваний, — поделились у администрации.
Мероприятия по стерилизации и регистрации животных проводит городская станция по борьбе с болезнями животных. Кстати, чипировать можно любую собаку, вне зависимости от пола и возраста.