В Иркутске можно бесплатно чипировать и кастрировать собак

В Иркутске предлагают бесплатно кастрировать и чипировать домашних питомцев. В первом случае речь идет только о собаках женского пола. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, процедуру можно выполнять только у здоровых особей с шести-восьми месяцев. Также в этот момент у животного не должно быть течки или беременности.