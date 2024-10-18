Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощность потока Ориониды в ночь на 21 октября может достигать 15 метеоров в час

Этот звездопад характерен достаточно быстрыми метеорами белого цвета, оставляющими следы-треки.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Ориониды, активность которого возрастет до максимума в ночь на 21 октября, может давать до 15 вспышек в небе (метеоров) в час. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Ориониды относятся к ежегодным осенним потокам средней силы. Этот звездопад характерен достаточно быстрыми метеорами белого цвета, оставляющими следы-треки. Иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры.

«Астрономы ожидают до 15 метеоров в час. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях», — уточнили в планетарии.

Свое название Ориониды получили от созвездия Орион, в котором находится радиант потока — точка, из которой вылетают метеоры. Он находится выше и левее звезды Бетельгейзе — самой яркой в созвездии Орион.

Наиболее подходящее время для наблюдений Орионид в средних широтах — с полуночи и до рассвета, когда созвездие Орион достаточно высоко поднимается над горизонтом. Чтобы отыскать на небе звездопад, нужно смотреть на юго-восточный горизонт.

«Правее (западнее) и выше Ориона будет ярко сиять Юпитер, сопровождая осенний звездопад. Можно полюбоваться не только метеорами, но и самыми яркими звездами зимних созвездий», — сказали астрономы.