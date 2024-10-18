Мощность потока Ориониды в ночь на 21 октября может достигать 15 метеоров в час

Наиболее подходящее время для наблюдений Орионид в средних широтах — с полуночи и до рассвета, когда созвездие Орион достаточно высоко поднимается над горизонтом. Чтобы отыскать на небе звездопад, нужно смотреть на юго-восточный горизонт.