Мощность потока Ориониды в ночь на 21 октября может достигать 15 метеоров в час

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Ориониды, активность которого возрастет до максимума в ночь на 21 октября, может давать до 15 вспышек в небе (метеоров) в час. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Ориониды относятся к ежегодным осенним потокам средней силы. Этот звездопад характерен достаточно быстрыми метеорами белого цвета, оставляющими следы-треки. Иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры.
«Астрономы ожидают до 15 метеоров в час. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях», — уточнили в планетарии.
Свое название Ориониды получили от созвездия Орион, в котором находится радиант потока — точка, из которой вылетают метеоры. Он находится выше и левее звезды Бетельгейзе — самой яркой в созвездии Орион.
Наиболее подходящее время для наблюдений Орионид в средних широтах — с полуночи и до рассвета, когда созвездие Орион достаточно высоко поднимается над горизонтом. Чтобы отыскать на небе звездопад, нужно смотреть на юго-восточный горизонт.
«Правее (западнее) и выше Ориона будет ярко сиять Юпитер, сопровождая осенний звездопад. Можно полюбоваться не только метеорами, но и самыми яркими звездами зимних созвездий», — сказали астрономы.