Миллиардер Маск отказался посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

Американский бизнесмен Илон Маск отказался приехать на ужин к руководителю нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену. Миллиардер заявил, что до Норвегии «дорого и трудно» добираться.
Об этом говорится в материале издания E24.
«Маск сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать», — цитирует газета слова директора по коммуникациям фонда Марте Скор.
Кроме того, журналисты отметили, что ознакомились с перепиской Маска и Тангена, в которой глава Norges Bank Investment Management пригласил бизнесмена в Осло. Мероприятие намечено на апрель следующего года.
По информации СМИ, ранее отношения между Маском и Тангеном были «испорчены». В частности, Маск отписался от Тангена в своей соцсети X*.
Напомним, в настоящее время Маск является самым богатым человеком в мире. Согласно индексу Bloomberg, его состояние составляет 251 миллиард долларов.
Ранее сообщалось, что Маск может стать триллионером к 2027 году.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.