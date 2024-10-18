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Миллиардер Маск отказался посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

Бизнесмена пригласил на ужин глава норвежского нефтяного фонда.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск отказался приехать на ужин к руководителю нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену. Миллиардер заявил, что до Норвегии «дорого и трудно» добираться.

Об этом говорится в материале издания E24.

«Маск сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать», — цитирует газета слова директора по коммуникациям фонда Марте Скор.

Кроме того, журналисты отметили, что ознакомились с перепиской Маска и Тангена, в которой глава Norges Bank Investment Management пригласил бизнесмена в Осло. Мероприятие намечено на апрель следующего года.

По информации СМИ, ранее отношения между Маском и Тангеном были «испорчены». В частности, Маск отписался от Тангена в своей соцсети X*.

Напомним, в настоящее время Маск является самым богатым человеком в мире. Согласно индексу Bloomberg, его состояние составляет 251 миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что Маск может стать триллионером к 2027 году.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.