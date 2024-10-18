Украинские военнообязанные получили отсрочки из-за сбоя в приложении

В приложении Минобороны Украины «Резерв+», предназначенном для дистанционного обновления данных военнообязанных, зафиксированы серьёзные сбои. В социальных сетях военные призывного возраста массово делятся жалобами на то, что не могут войти в программу или получают неожиданные уведомления об отсрочке до завершения мобилизации. Об этом сообщило издание УНН.