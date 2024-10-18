Ганчев: газета «Харьков Z», которую рвала Эштон-Чирилло, снова выходит

«Газета продолжает выпускаться. Это обусловлено именно тем, что очень слабое, скажем, информационное пространство среди наших жителей здесь в силу отсутствия связи, в силу отсутствия электричества. Поэтому люди хотят получать всё-таки новости и было принято решение возобновить выпуск газеты», — сказал Ганчев в беседе с РИА Новости.