Хабаровский «Амур» стал лидером КХЛ по забитым шайбам в меньшинстве

— Сегодня у команды было боевое состояние, вышли выигрывать, очки нужны как воздух. По выполнению задания были шероховатости, но по самоотдаче у меня претензий нет. Реализация оставляет желать лучшего, не хватает нам забитых голов. Передачи «Северстали» через их пятак? У них такая игра, мы к этому готовились. Эти ребята вообще ничего не боятся. Использовать это можно, но, если не перехватишь, — будет контратака. Однако мы пробовали, несколько раз запирали их в зоне. «Северсталь» — команда приличного уровня, просто так её не обыграешь, — прокомментировал после матча главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. Забитая Игнатом Коротких шайба в неравных составах стала пятой для «тигров» в этом сезоне, и таким образом хабаровская команда заняла первое место в КХЛ по забитым шайбам в меньшинстве. Следом за «Амуром» идет нижегородское «Торпедо», у них в копилке четыре очка.