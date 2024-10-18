Хабаровский «Амур» стал лидером КХЛ по забитым шайбам в меньшинстве

В Хабаровске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду «Платинум арены» «Амур» принимал череповецкую «Северсталь». Старт матча несколько раз откладывали — во время подготовки площадки к игре ледозаливочная машина нанесла повреждение ледовой поверхности. Затянувшееся ожидание сделало начало встречи немного сумбурными, но «Амур» все-таки уступил, хоть и с минимальным счетом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый период оказался безголевым для обеих команд, но уже во втором «Северсталь» вышла вперед. После пропущенной шайбы у «Амура» было достаточно шансов отыграться, «тигры» поиграли и в формате «5 на 3», и «4 на 3» однако «Северсталь» оборонялась безукоризненно.
За 32 секунды до сирены Илья Иванцов из «Северстали», вышедший на вбрасывание в зоне «Амура» против Дмитрия Шевченко, бросил прямо с точки и попал в ближний верхний угол ворот Дмитрия Лозебникова. Это и стало финалом встречи — 1:2.
— Сегодня у команды было боевое состояние, вышли выигрывать, очки нужны как воздух. По выполнению задания были шероховатости, но по самоотдаче у меня претензий нет. Реализация оставляет желать лучшего, не хватает нам забитых голов. Передачи «Северстали» через их пятак? У них такая игра, мы к этому готовились. Эти ребята вообще ничего не боятся. Использовать это можно, но, если не перехватишь, — будет контратака. Однако мы пробовали, несколько раз запирали их в зоне. «Северсталь» — команда приличного уровня, просто так её не обыграешь, — прокомментировал после матча главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. Забитая Игнатом Коротких шайба в неравных составах стала пятой для «тигров» в этом сезоне, и таким образом хабаровская команда заняла первое место в КХЛ по забитым шайбам в меньшинстве. Следом за «Амуром» идет нижегородское «Торпедо», у них в копилке четыре очка.