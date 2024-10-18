Электричку до Пашино обкатывают в Новосибирске

Пригородный электропоезд из Новосибирска до Пашино заметили местные жители ещё несколько дней назад. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги» со ссылкой на очевидцев.
Электричка проследовала через станцию Иня-Восточная со стороны Пашинской ветки в направлении Новосибирска-Главного около 9:20 утра. По маршруту будет следовать поезд модели ЭП2Д — 0265.
Напомним, ранее власти Новосибирска сообщали, что в микрорайоне Клюквенный уже начали строить новую железнодорожную платформу для остановки городской электрички. Однако точных дат запуска нового маршрута не называется.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о задержке пригородных поездов. Жители станции Барлак не смогли вовремя добраться до Новосибирска из-за сильного опоздания двух электричек из Болотного.