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Электричку до Пашино обкатывают в Новосибирске

Точной даты начала работы электропоезда пока нет.

Источник: Комсомольская правда

Пригородный электропоезд из Новосибирска до Пашино заметили местные жители ещё несколько дней назад. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги» со ссылкой на очевидцев.

Электричка проследовала через станцию Иня-Восточная со стороны Пашинской ветки в направлении Новосибирска-Главного около 9:20 утра. По маршруту будет следовать поезд модели ЭП2Д — 0265.

Напомним, ранее власти Новосибирска сообщали, что в микрорайоне Клюквенный уже начали строить новую железнодорожную платформу для остановки городской электрички. Однако точных дат запуска нового маршрута не называется.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о задержке пригородных поездов. Жители станции Барлак не смогли вовремя добраться до Новосибирска из-за сильного опоздания двух электричек из Болотного.