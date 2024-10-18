В минтербезе предупредили об ухудшении погоды в Пермском крае 18 октября

Специалисты министерства территориальной безопасности Прикамья предупредили жителей региона об ухудшении погоды в Пермском крае 18 октября.
«В отдельных округах ожидаются небольшой дождь, мокрый снег, туман. В связи с этим есть вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий в сфере ЖКХ, роста числа ДТП и пожаров», — рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Днём температура воздуха поднимется в Прикамье до +3… +8°С. Сила ветра будет достигать 1−6 метров в секунду.
Ранее perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае на реке Чусовой обнаружили ледяные цветы. Они обычно образуются в безветренную погоду, когда вода ещё тёплая, а воздух уже остыл. Влага кристаллизуется. Частички перемещаются, липнут друг к другу. Явление это непродолжительное, ледяные цветы быстро исчезают.