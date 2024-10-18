В минтербезе предупредили об ухудшении погоды в Пермском крае 18 октября

Ранее perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае на реке Чусовой обнаружили ледяные цветы. Они обычно образуются в безветренную погоду, когда вода ещё тёплая, а воздух уже остыл. Влага кристаллизуется. Частички перемещаются, липнут друг к другу. Явление это непродолжительное, ледяные цветы быстро исчезают.