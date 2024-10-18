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В минтербезе предупредили об ухудшении погоды в Пермском крае 18 октября

Есть вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий в сфере ЖКХ.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 58% 764 мм рт. ст. +15°
Источник: Аргументы и факты

Специалисты министерства территориальной безопасности Прикамья предупредили жителей региона об ухудшении погоды в Пермском крае 18 октября.

«В отдельных округах ожидаются небольшой дождь, мокрый снег, туман. В связи с этим есть вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий в сфере ЖКХ, роста числа ДТП и пожаров», — рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Днём температура воздуха поднимется в Прикамье до +3… +8°С. Сила ветра будет достигать 1−6 метров в секунду.

Ранее perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае на реке Чусовой обнаружили ледяные цветы. Они обычно образуются в безветренную погоду, когда вода ещё тёплая, а воздух уже остыл. Влага кристаллизуется. Частички перемещаются, липнут друг к другу. Явление это непродолжительное, ледяные цветы быстро исчезают.