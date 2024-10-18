Специалисты из Новосибирска создали экстракт для борьбы с тромбами

Новосибирские специалисты используют растение нонея, которое произрастает на Кавказе, в Причерноморье и Крыму. Оно растение обладает антикоагулянтными свойствами, а также антибактериальным и противогрибковым действием. Экстракт нонеи может применяться, например, при коронавирусе, когда возрастает риск тромбов и присоединения инфекций из-за ослабления иммунитета.