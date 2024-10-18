Одиннадцатый зал самбо открылся для новосибирских студентов

В церемонии открытия приняли участие представители министерства физической культуры и спорта региона, министерства образования Новосибирской области и другие почетные гости.
«Самбо — наш отечественный вид борьбы. Он активно развивается в нашем регионе благодаря программам “Самбо в школу”, “Студенческая лига самбо”. Для наших самбистов созданы одни из лучших в России условия для тренировок. Важно, что самбо учит студентов координации, элементам самозащиты и является хорошим инструментом патриотического воспитания», — отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
В рамках проекта «Студенческая спортивная лига самбо» в спортивные залы высших и средних специальных учебных заведений приобретаются ковры, другой инвентарь, необходимый для занятий физкультурой с элементами самбо. Преподаватели проходят подготовку, чтобы преподавать базовые навыки самбо студентам. Также в вузах и ссузах организовываются секции для тех, кто хочет ближе познакомиться с приемами нашего вида борьбы.
В Новосибирском автотранспортном колледже занятия проводит кандидат в мастера спорта по самбо Кристина Екимова. Вместе с учащимися она продемонстрировала пример урока прямо на церемонии открытия. После автотранспортного колледжа запланировано открытие зала в Новосибирском химико-технологическом колледже им Д. И. Менделеева. В ближайших планах оборудование залов еще в четырех высших и средних специальных учебных заведениях.