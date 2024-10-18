Одиннадцатый зал самбо открылся для новосибирских студентов

В рамках проекта «Студенческая спортивная лига самбо» в спортивные залы высших и средних специальных учебных заведений приобретаются ковры, другой инвентарь, необходимый для занятий физкультурой с элементами самбо. Преподаватели проходят подготовку, чтобы преподавать базовые навыки самбо студентам. Также в вузах и ссузах организовываются секции для тех, кто хочет ближе познакомиться с приемами нашего вида борьбы.