Основатель приюта «Матроскин» Галя Море сообщила на своей странице в соцсети, что пермский худеющий кот Крошик стал жертвой коммерции.
«Вы только поглядите на это безумие! Доставка продуктов Купер рассылает своим подписчикам уведомление с просьбой поддержать Крошика, но ведёт в свой магазин в раздел овощей и фруктов», — возмутилась Галя Море.
Пермячка сообщила, что расценивает такой поступок как «низкий пиар-ход» многомиллионной корпорации или попытку нажиться на имени кота, за которого переживает множество жителей России.
Галя Море призвала маркетплейс отказаться от использования имени Крошика.
«Купер, прекратите делать это немедленно», — пишет Галя Море на своей странице.
Руководитель приюта «Матроскин» Екатерина Каменских рассказала perm.aif.ru, что со стороны некоторых компаний поступали предложения использовать имя Крошика в коммерческих целях. Однако никаких договорённостей достигнуто не было. Разрешения никто не получил.
Подробнее о том, как продвигается лечение Крошика — здесь.