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Пермский худеющий кот Крошик стал жертвой коммерции

Об этом сообщили в приюте «Матроскин».

Источник: Из личного архива

Основатель приюта «Матроскин» Галя Море сообщила на своей странице в соцсети, что пермский худеющий кот Крошик стал жертвой коммерции.

«Вы только поглядите на это безумие! Доставка продуктов Купер рассылает своим подписчикам уведомление с просьбой поддержать Крошика, но ведёт в свой магазин в раздел овощей и фруктов», — возмутилась Галя Море.

Пермячка сообщила, что расценивает такой поступок как «низкий пиар-ход» многомиллионной корпорации или попытку нажиться на имени кота, за которого переживает множество жителей России.

Галя Море призвала маркетплейс отказаться от использования имени Крошика.

«Купер, прекратите делать это немедленно», — пишет Галя Море на своей странице.

Руководитель приюта «Матроскин» Екатерина Каменских рассказала perm.aif.ru, что со стороны некоторых компаний поступали предложения использовать имя Крошика в коммерческих целях. Однако никаких договорённостей достигнуто не было. Разрешения никто не получил.

Подробнее о том, как продвигается лечение Крошика — здесь.