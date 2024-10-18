В Красноярске сохранится неустойчивая погода

В пятницу будет безветренно, сухо и малооблачно. Воздух прогреется до +4, +6 °C.
В ночь на субботу ожидаются заморозки до −4 °C, днем — около +4, +5 °C. Будет облачно и без осадков, после обеда подует умеренный западный ветер.
В воскресенье прогнозируется от −2 до +2 °C соответственно. День выдастся пасмурным — пройдет небольшой снег с дождем, а вечером усилится юго-западный ветер.
Атмосферное давление с 18 по 20 октября будет очень высоким: 750−756 мм рт.
На следующей неделе в Красноярске предварительно ожидается небольшое потепление, но погода останется пасмурной.