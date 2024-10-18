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В Красноярске сохранится неустойчивая погода

В конце третьей недели октября синоптики прогнозируют в Красноярске колебания температуры воздуха от плюсовой до минусовой и возвращение осадков.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 58% 764 мм рт. ст. +15°
Источник: Reuters

В пятницу будет безветренно, сухо и малооблачно. Воздух прогреется до +4, +6 °C.

В ночь на субботу ожидаются заморозки до −4 °C, днем — около +4, +5 °C. Будет облачно и без осадков, после обеда подует умеренный западный ветер.

В воскресенье прогнозируется от −2 до +2 °C соответственно. День выдастся пасмурным — пройдет небольшой снег с дождем, а вечером усилится юго-западный ветер.

Атмосферное давление с 18 по 20 октября будет очень высоким: 750−756 мм рт.

На следующей неделе в Красноярске предварительно ожидается небольшое потепление, но погода останется пасмурной.