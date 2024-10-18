Ручную автомойку похитил житель Хабаровского края

«Подозреваемый рассказал, что отдыхал в комплексе. Он увидел открытую дверь в подсобное помещение, где находилась автомойка. Когда он уходил из заведения, вынес аппарат через запасной выход и спрятал его на территории автокооператива», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.