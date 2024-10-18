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Ручную автомойку похитил житель Хабаровского края

Мужчина вынес оборудование через запасной выход.

Источник: Комсомольская правда

В дежурную часть полиции Комсомольска обратился местный житель. Из его арендуемого помещения в развлекательном центре пропал аппарат для чистки автомобилей стоимостью 87 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Полицейские начали расследование. Они изъяли запись с камеры видеонаблюдения. На ней зафиксирован факт хищения и установлен подозреваемый. Им оказался 27-летний местный житель. Ранее он уже имел проблемы с законом за кражи и грабежи.

«Подозреваемый рассказал, что отдыхал в комплексе. Он увидел открытую дверь в подсобное помещение, где находилась автомойка. Когда он уходил из заведения, вынес аппарат через запасной выход и спрятал его на территории автокооператива», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.

Полиция завела уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание за это преступление — до пяти лет лишения свободы. Мужчине назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.