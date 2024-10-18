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Новосибирца оштрафовали за запуск БПЛА над «Глобусом»

Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск квадрокоптера рядом с молодежным академическим театром «Глобус».

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в августе 2024 года житель Новосибирска запустил возле «Глобуса» БПЛА, который не был зарегистрирован. Менее чем в 10 километрах находятся контрольные точки аэродромов Новосибирск (Ельцовка) и Новосибирск (Гвардейский).

Владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства), ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов).

Гражданина обязали выплатить штраф в размере 32 тысяч рублей.

Новосибирские изобретатели и представители «Кулибин-клуба» Народного фронта изобрели дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа для поставок на фронт. Подробнее в материале МК в Новосибирске.

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