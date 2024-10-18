Новосибирца оштрафовали за запуск БПЛА над «Глобусом»

В ходе проверки было установлено, что в августе 2024 года житель Новосибирска запустил возле «Глобуса» БПЛА, который не был зарегистрирован. Менее чем в 10 километрах находятся контрольные точки аэродромов Новосибирск (Ельцовка) и Новосибирск (Гвардейский).