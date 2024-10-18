Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боррель назвал Синвара «препятствием» для мира на Ближнем Востоке

Израильские военные заявили, что ликвидировали главу ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Глава движения ХАМАС Яхья Синвар являлся «помехой» для установления режима прекращения огня в ближневосточном регионе, утверждает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Он был препятствием для установления режима прекращения огня», — написал Боррель в соцсети X*.

Кроме того, он заявил, что Синвар был включён в перечень террористов Евросоюза.

Ранее израильские военные заявили о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара и обнародовали видео, на котором якобы запечатлён Синвар перед гибелью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание генсека Североатлантического альянса об убийстве Синвара, посоветовала Марку Рютте «не подавиться».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.