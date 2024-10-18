Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пятницу на Южном Урале будет тепло

В пятницу, 18 октября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +8° 0 м/с 71% 765 мм рт. ст. +11°
Источник: Freepik

Температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 18 октября, у Александры, Гавриила, Григория, Демьяна, Дениса, Евдокима, Ионы, Иннокентия, Кузьмы, Макара, Матвея, Петра, Тихона, Филиппа.

Между прочим, 18 октября 2024 года отмечают Харитинин день. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется надевать черную или темную одежду. Дело в том, что она будет притягивать неудачи.