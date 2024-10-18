В пятницу на Южном Урале будет тепло

Температура воздуха днем составит от +6 до +11 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 18 октября, у Александры, Гавриила, Григория, Демьяна, Дениса, Евдокима, Ионы, Иннокентия, Кузьмы, Макара, Матвея, Петра, Тихона, Филиппа.
Между прочим, 18 октября 2024 года отмечают Харитинин день. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется надевать черную или темную одежду. Дело в том, что она будет притягивать неудачи.