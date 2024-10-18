Глава СК РФ вмешался в дело о таксисте, который силой высадил пассажирку во Владивостоке

Напомним, в Артёме суд заключил под стражу мигранта, обвиняемого в удержании пассажирки в такси. 34-летний водитель такси подозревается в том, что 30 сентября 2024 года во время поездки из Владивостока в Артём, он приставал к пассажирке и не позволял ей выйти из автомобиля. На основании позиции прокурора суд определил для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ранее прокуратура города Артема утвердила законность решения о возбуждении уголовного дела против мужчины по статье 127 часть 2 пункт «в» УК РФ, предусматривающей наказание за незаконное лишение свободы с применением насилия.

