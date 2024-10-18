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Глава СК РФ вмешался в дело о таксисте, который силой высадил пассажирку во Владивостоке

В СУ СК России по Приморью организована процессуальная проверка по данному факту.

Источник: PrimaMedia.ru

Инцидент с таксистом, который силой высадил пасажирку из автомобиля во Владивостоке, заинтересовал СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о противоправных действиях водителя, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) СК России.

Отмечается, что информация о происшествии появилась в социальных сетях. 15 октября во Владивостоке на замечания местной жительницы о неправильной подаче такси, водитель, имеющий неславянскую внешность, вытолкнул её из автомобиля и отказался выполнить заказ.

«В СУ СК России по Приморскому краю по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгению Касьянникову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Напомним, в Артёме суд заключил под стражу мигранта, обвиняемого в удержании пассажирки в такси. 34-летний водитель такси подозревается в том, что 30 сентября 2024 года во время поездки из Владивостока в Артём, он приставал к пассажирке и не позволял ей выйти из автомобиля. На основании позиции прокурора суд определил для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ранее прокуратура города Артема утвердила законность решения о возбуждении уголовного дела против мужчины по статье 127 часть 2 пункт «в» УК РФ, предусматривающей наказание за незаконное лишение свободы с применением насилия.

СК