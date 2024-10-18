Здание бывшего клуба «Спутник» в Железногорске подожгли подростки

Все случилось 12 октября. Установлено, что во время вечерней прогулки по Парку культуры и отдыха приятели 10 и 13 лет решили погреться. Для этого они собрали мусор, пенопласт и подожгли внутри здания. Огонь перекинулся на баннер, закрепленный на стене, затем распространился по крыше. Испугавшись, подростки убежали.