Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание бывшего клуба «Спутник» в Железногорске подожгли подростки

Виновниками пожара, в результате которого в Железногорск Красноярского края сгорело неэксплуатируемое более 20 лет здание бывшего клуба «Спутник», оказались двое подростков.

Об этом сообщили в администрации закрытого города.

Все случилось 12 октября. Установлено, что во время вечерней прогулки по Парку культуры и отдыха приятели 10 и 13 лет решили погреться. Для этого они собрали мусор, пенопласт и подожгли внутри здания. Огонь перекинулся на баннер, закрепленный на стене, затем распространился по крыше. Испугавшись, подростки убежали.

К приезду пожарных происходило открытое горение кровли «Спутника» по всей площади (около 600 кв. м.). Специалистам МЧС удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет.

Инспекторы ОДН и оперативники уголовного розыска установили личности несовершеннолетних хулиганов, которые признались в своем поступке. Выяснилось, что оба уже состоят на учете за совершение общественно-опасных деяний. Сейчас со школьниками и их семьями проводится профилактическая работа.

пожары