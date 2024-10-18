Омский «Авангард» может возглавить Алексей Заварухин

После очередного поражения «Авангарда» в соцсетях снова появились слухи о скорой отставке главного тренера «ястребов» Сергея Звягина.
По информации телеграм-канала «Штаб хоккеиста» заменить его на тренерском мостике может бывший главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин, двоюродный брат главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина.
По информации издания, следующий матч, который «Авангард» проведёт против «Трактора» 23 октября, станет определяющим в дальнейшей судьбе Сергея Звягина.
Последним местом работы Алексея Заварухина был челябинский «Трактор». Под руководством тренера команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где всухую проиграла серию «Локомотиву» — 0−4.
По итогам прошедшего сезона «Трактор» вошёл в топ-4 сильнейших команд КХЛ, однако в нынешнем сезоне место Заварухина занимает канадец Бенуа Гру.